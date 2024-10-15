Dış basından dikkat çeken Arda Güler yorumu: Vahadan çöle yolculuk!
Türkiye'nin İzlanda'yı 4 - 2 yendiği ve ada takımına karşı tarihindeki ilk deplasman galibiyetini aldığı maçta takımını öne geçiren golü kaydeden Arda Güler, dış basında manşetlere konu oldu. "Türkiye'nin kahramanı" milli takımda gösterdiği performans ve aldığı sorumluluk ile beğenileri toplarken Real Madrid'deki durumu hakkında dikkat çeken yorumlar yapıldı. İşte o ifadeler...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 12:46
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Relevo'da ise 'Güler Türkiye'nin kahramanı olmaya devam ediyor... Şimdiden Real Madrid aldığı süreden daha fazla aldı.' dedi ve Güler'in Karadağ maçında oynadığı kilit rolü bu maçta da sürdürdüğünü belirtti.
Fakat en dikkat çekici başlık Mundo Deportivo'nun oldu: Arda Güler, birkaç saat sonra ekibi Türkiye ile birlikte 'vahadan' hareket ederek Real Madrid'de yaşadığı çöl yolculuğuna geri dönecek.
Deportivo ayrıca, 'Yetenekli oyun kurucu, henüz Carlo Ancelotti'nin gözüne girememişken Eurocup'ta patlama yaptığından beri Vincenzo Montella'nın takımının demirbaşlarından biri oldu.' dedi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Karadağ'a karşı 83 dakika, İzlanda takımına karşı ise 89 dakika oynayan Arda Güler, ay yıldızlı forma ile sadece bu hafta 172 dakika görev aldı. Real Madrid'de ise bu sezon çıktığı 10 maçta toplamda 291 dakika sahada kaldı.
Dün galibiyet golünü atmanın dışında %91'lik pas isabeti ile (42/46) maçın en dikkat çeken oyuncusuydu. Ayrıca üç gol fırsatı yarattı ve 2 tanesi isabetli olmak üzere 6 kez kaleye şut çekti.
Real Madrid'de Ancelotti her ne kadar ona bu sezon ilk 11'de daha fazla fırsat vereceğini belirtmiş olsa da Güler, Real Madrid'de çıktığı hiçbir mücadelede 90 dakikayı tamamlama şansını bulmadı.
Real Madrid'in Borussia Dortmund ve Barcelona'ya karşı oynayacağı kritik maçlarda ise Ancelotti, genç yıldızın yeteneği ve hırsı yerine Modrid'in tecrübesini seçeceğinin sinyallerini verdi.
Bu sezon LaLiga ekibi ile çıktığı mücadelelerde herhangi bir gol veya asist kaydetmeyi başaramamış olan Arda Güler, takımına iki kez penaltı kazandırmıştı. Dün Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı iki penaltı da yine yetenekli oyuncunun gol girişiminden sonra kazanılmıştı.
Milli takımdaki özgüveni ve ayrıca hem taraftarların hem de teknik direktör Vincenzo Montella'nın kendisine olan inancı ile başarılı performans sergileyen Güler, Madrid'e döndüğünde tekrardan kabul görme endişesine teslim olacak.
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