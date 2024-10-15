Dış basından dikkat çeken Arda Güler yorumu: Vahadan çöle yolculuk!

Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Karadağ'a karşı 83 dakika, İzlanda takımına karşı ise 89 dakika oynayan Arda Güler, ay yıldızlı forma ile sadece bu hafta 172 dakika görev aldı. Real Madrid'de ise bu sezon çıktığı 10 maçta toplamda 291 dakika sahada kaldı.

Dün galibiyet golünü atmanın dışında %91'lik pas isabeti ile (42/46) maçın en dikkat çeken oyuncusuydu. Ayrıca üç gol fırsatı yarattı ve 2 tanesi isabetli olmak üzere 6 kez kaleye şut çekti.