  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Türk yüreğiyle oynadılar

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’taki 4’üncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yenerek tarihinde ilk kez rakibini deplasmanda mağlup etti. Mücadelenin ardından teknik direktör Vincenzo Montella galibiyeti değerlendirdi. İşte Montella'nın sözleri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 00:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Türk yüreğiyle oynadılar

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde deplasmanda İzlanda'yı mağlup etti.

Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella tarihimizde ilk kez deplasmanda galip geldiğimiz karşılaşmayı değerlendirdi.

MONTELLA'NIN SÖZLERİ

Vincenzo Montella: "Takıma geldiğimden beri aldığımız en güzel galibiyetlerden biri, çok memnunum."

"Neden bu kadar çok mutluyuz çünkü şartlara baktığınızda geriye atabilecek şartlar vardı. Sınırda olan bir zemin. Ayakta duran takım bizdik daha çok. 24 şutumuz, 4 golümüz var. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. Çok gurur verici. İki maçta İzlanda'ya 7 gol atmak mutlu ediyor."

"Bu maç çok önemli bir maçtı. Kazanamasak bütün senaryolar farklılaşırdı. İkinciliği garantiledik ama biz birinci olmak istiyoruz. Çok önemli bir maçımız daha var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

UEFA'dan İzlanda zaferi sonrası Türkiye paylaşımı!
Bizim Çocuklar İzlanda'da fırtına gibi esti!
DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaraylı yıldız için sıraya girdiler! İngiliz ve İtalyanlar'dan teklif hazırlığı...
Hizbullah Demir Kubbe'yi nasıl deldi? Saldırıya ilişkin ön soruşturma ortaya çıktı: Dikkat çeken alçak irtifa detayı | Nedir bu Mirsad- 1?
Penaltıda büyük şanssızlık! İşte golün iptal nedeni
A Milli Takım 2 penaltı kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bu jenerasyon ilkleri başarmayı seviyor" "Bu jenerasyon ilkleri başarmayı seviyor" 00:20
Montella: Türk yüreğiyle oynadılar! Montella: Türk yüreğiyle oynadılar! 00:16
"Aklım hala penaltıda" "Aklım hala penaltıda" 00:15
"Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok" "Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok" 00:11
"Çok gururluyum herkese teşekkür ediyorum..." "Çok gururluyum herkese teşekkür ediyorum..." 00:07
UEFA'dan İzlanda zaferi sonrası Türkiye paylaşımı! UEFA'dan İzlanda zaferi sonrası Türkiye paylaşımı! 00:00
Daha Eski
Bizim Çocuklar liderliğini korudu! İşte gruptaki puan durumu Bizim Çocuklar liderliğini korudu! İşte gruptaki puan durumu 23:58
Bizim Çocuklar İzlanda'da fırtına gibi esti! Bizim Çocuklar İzlanda'da fırtına gibi esti! 23:40
Penaltıda büyük şanssızlık! İşte golün iptal nedeni Penaltıda büyük şanssızlık! İşte golün iptal nedeni 23:21
A Milli Takım 2 penaltı kazandı! A Milli Takım 2 penaltı kazandı! 23:08
Afrika'da maçın ardından saha karıştı! Afrika'da maçın ardından saha karıştı! 21:45
Montella'dan maç öncesi zemin isyanı! Montella'dan maç öncesi zemin isyanı! 21:12