A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Türk yüreğiyle oynadılar

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde deplasmanda İzlanda'yı mağlup etti.

Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella tarihimizde ilk kez deplasmanda galip geldiğimiz karşılaşmayı değerlendirdi.

MONTELLA'NIN SÖZLERİ

Vincenzo Montella: "Takıma geldiğimden beri aldığımız en güzel galibiyetlerden biri, çok memnunum."

"Neden bu kadar çok mutluyuz çünkü şartlara baktığınızda geriye atabilecek şartlar vardı. Sınırda olan bir zemin. Ayakta duran takım bizdik daha çok. 24 şutumuz, 4 golümüz var. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. Çok gurur verici. İki maçta İzlanda'ya 7 gol atmak mutlu ediyor."

"Bu maç çok önemli bir maçtı. Kazanamasak bütün senaryolar farklılaşırdı. İkinciliği garantiledik ama biz birinci olmak istiyoruz. Çok önemli bir maçımız daha var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.