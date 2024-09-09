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Arda Güler: Hayallerimiz daha da büyük

Türkiye'nin İzlanda'yı 3 - 1 mağlup ettiği maçın sonunda yetenekli millimiz Arda Güler açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 00:14
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Arda Güler: Hayallerimiz daha da büyük

"Soyunma odasında çok güzel bir atmosfer var. Bu güzel atmosferde galibiyet izlettiğimiz için çok mutluyuz. Galler'de çok iyi oynamadık ama geçen maçtan hatalarımızdan ders çıkartıp daha iyi oynadık. Taraftarımıza, halkımıza armağan olsun bu galibiyet."

GALİBİYETİN ANA MİMARI KEREM ABİ

"Organizasyon olarak çok iyi işler yaptık. Kerem abi inanılmaz oynadı. Galibiyetin ana mimarı oldu. Hepimiz kutladık. İnanılmaz oynadı. Daha da fazla atabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz."

"KENDİMİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

"Modern futbolda böyle olmamız gerekiyor. Artık oyunun iki yönünü de yapmam gerekiyor. Kendimi geliştirmeye çalıştırıyorum. Maç oynadıkça bu konuda gelişeceğimi düşünüyorum. Hocalarım ne isterse yapmaya çalışıyorum. Bugün gördüğünüz gibi, çok güzel bir aile ortamı var. Oynayan, oynamayan herkes destekliyor. Hayallerimiz daha da büyük. Bu hayaller doğrultusunda birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz."

"Halkımızı mutlu etmeye devam edeceğiz inşallah."

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