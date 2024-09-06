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Galler teknik direktörü Craig Bellamy'den maç yorumu!

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İzlanda - Türkiye müsabakası beraberlik ile sonuçlandı. Maç sonrasi Galler teknik direktörü Craig Bellamy açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 00:33 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 00:38
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Galler teknik direktörü Craig Bellamy'den maç yorumu!

UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile Türkiye karşı karşıya geldi. A Milli Takımımızın deplasmanda oynadığı maçtan gol sesi gelmedi ve takımlar, birer puan ile sahadan ayrıldı. Maç sonrasi Galler teknik direktörü Craig Bellamy açıklamalarda bulundu.

Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bellamy, "Oyuncularım mükemmel oynadılar, şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda da çok iyiydiler ve bunu sahaya yansıttılar. Çok kısa süre birlikteydik ama bana çok güven verdiler. Futbolda her şey planladığınız gibi gitmeyebilir, belki kazanamazsınız, kendimi en kötüsüne de hazırlamıştım ama iyi bir başlangıç oldu. Bu takımın geleceği için ümitliyim. Sahaya odaklandık. Türkiye'nin maçlarını analiz etmek bana faydalı oldu, onların güçlü ve zayıf taraflarını oyuncularıma aktardım. Düzeltmemiz gereken şeyler var ama geleceğe çok umutlu bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Bellamy, Galler ile ilk maçına çıktığının hatırlatılması üzerine, "Bu görev için çok emek verdim ve çok hazırlıklıydım. Türkiye çok iyi bir rakipti, Montella mükemmel bir hoca, Türkiye'ye karşı oynamak mükemmeldi. Bizim için zor bir akşam olduğunu biliyorduk. Bugün forvetimiz Moore sakatlandı, durumunu net bilmiyorum, umarım Karadağ maçını kazanırız." şeklinde konuştu.

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