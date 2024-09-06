Temsilcimiz Fatma Damla Altın'dan uzun atlamada bronz madalya!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar T20 uzun atlama finalinde milli para atlet Fatma Damla Altın mücadele etti. Milli para atlet Fatma Damla Altın, 5.73m'lik atlayışıyla bronz madalya kazandı. Bu atlayış Fatma Damla Altın'ın kariyerinin en iyi atlayışı oldu.

BAKAN BAK: CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kadınlar T20 uzun atlama finalinde bronz madalya kazanan Fatma Damla Altın'ı tebrik etti. Bakan Bak tebrik mesajında, "Bu güzel akşamı Fatma Damla Altın'ın bronz madalyasıyla taçlandırıyoruz! Müthiş bir mücadeleyle Paralimpik Üçüncüsü olan sporcumuzu canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.