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Bizim Çocuklar tarih yazdı

EURO 2024'te yarı finale şanssız bir şekilde kalamayan A Milli Takımımız, FIFA tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasında büyük bir yükseliş kaydederek 16 basamak birden tırmandı ve bin 533 puanla 26. sıraya yerleşti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Bizim Çocuklar tarih yazdı

EURO 2024'te yarı finale şanssız bir şekilde kalamayan A Milli Takımımız, FIFA tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasında büyük bir yükseliş kaydederek 16 basamak birden tırmandı ve bin 533 puanla 26. sıraya yerleşti. Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıllık bir aranın ardından gruplardan çıkma başarısı göstererek çeyrek finale kadar ilerleyen Ay-Yıldızlılar, EURO 2024'teki performansları sayesinde FIFA sıralamasının 1992 senesinde hayata geçirilmesinden bu yana en büyük üçüncü yükselişine imza attı. Temmuz ayı dünya sıralamasında 17 sıra çıkan Venezuela'nın ardından en çok yükselen ülke olan ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde en üst sıraya çıkan Bizim Çocuklar, aynı zamanda da Haziran 2017 tarihinden günümüze sıralamadaki en iyi derecesini yapmış oldu.

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