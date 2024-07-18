Haberler A Milli Futbol Takımı FIFA sıralaması açıklandı! Türkiye'den tarihi yükseliş

FIFA sıralaması açıklandı! Türkiye'den tarihi yükseliş

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasında büyük bir yükseliş kaydederek 16 basamak birden tırmandı ve 26'ncı sıraya yerleşti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 12:30
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FIFA sıralaması açıklandı! Türkiye'den tarihi yükseliş

Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıllık aranın ardından gruplardan çıkma başarısı göstererek çeyrek finale kadar ilerleyen Ay-yıldızlılar, EURO 2024'teki performansları sayesinde FIFA sıralamasının 1992 senesinde hayata geçirilmesinden bu yana en büyük üçüncü yükselişine imza attı. Temmuz ayı dünya sıralamasında 17 sıra çıkan Venezuela'nın ardından en çok yükselen ülke olan ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki en üst sıraya çıkan Türkiye, aynı zamanda da Haziran 2017 tarihinden günümüze sıralamadaki en iyi derecesini yapmış oldu.

Türkiye'nin bin 533 puanla 26'ncı basamakta yer aldığı sıralamada, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizden Galler 30'uncu, İzlanda 71'inci ve Karadağ da 73'üncü oldu.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan temmuz ayı sıralamasında, Copa America şampiyonu Arjantin bin 901 puanla birinciliğini korurken, Fransa bin 854 puanla 2'nci, EURO 2024 şampiyonu İspanya bin 835 puanla 3'üncü, EURO 2024 finalisti İngiltere bin 812 puanla 4'üncü, Brezilya ise bin 785 puanla 5'inci sırada yer aldı.

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