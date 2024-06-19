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Mutluyuz keyifliyiz

Montella: Çok mutluyuz, keyifliyiz... Tüm Türk milletine bu galibiyet armağan olsun.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Mutluyuz keyifliyiz
A Mıllı Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan galibiyetinin ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Çok mutluyuz. Bugün fazlasıyla tesadüflerin birleştiği bir gündü. Bayramımız, galibiyetimiz, doğum günüm... Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Şu an keyifliyiz. Yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız. Çok mutluyuz. Bugün fazlasıyla tesadüflerin birleştiği bir gündü. Bayramımız, galibiyetimiz, doğum günüm... Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Şu an keyifliyiz. Yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız. Hayatımda aldığım en güzel hediye futbolcularımdan geldi."
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