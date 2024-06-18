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TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Gürcistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak.Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen Bizim Çocuklar'dan tedavisi süren İrfan Can Kahveci Gürcistan karşısında forma giyemeyecek. İsmail Yüksek’in durumu ise
gün içinde netlik kazanacak. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Türkiye-Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 10:13 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 10:23
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TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Gürcistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2024'ün ilk maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Almanya'nın ev sahipliğindeki şampiyonada

F Grubu'nda yer alan ay yıldızlılar, Gürcistan'ın ardından Portekiz ve Çekya ile kozlarını paylaşacak. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yöneteceği BVB Dortmund Stadı'ndaki karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Gürcistan maçı 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

👉TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE👈

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok - Zeki - Abdülkerim - Kaan - Mert Müldür - Salih - Hakan - Orkun - Arda - Kenan - Barış

Gürcistan: Mamardashvili - Kverkvelia - Kashia - Dvali - Kakabadze - Kiteishvili - Kochorashvili - Shengelia - Chakvetadze - Kvaratskhelia - Mikautadze

Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

AVRUPA DIŞINDAN TEK HAKEM

Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek. Facundo Tello, EURO 2024'te Avrupa dışından görev verilen tek hakem olarak dikkati çekiyor.

EN ÖNEMLİ KOZLARIMIZ

Bizim Çocuklar, EURO 2024 macerasına başlıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan milli takımımız, ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Taraftar desteğini de arkasına alacak olan ay-yıldızlılarımız, Gürcistan'ı yenerek dev turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Diğer maçta ise Portekiz ile Çekya Leipzig'de saat 22.00'de kozlarını paylaşacak.

Gürcistan karşısında en önemli kozlarımız; orta sahada Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ile Orkun Kökçü'nün yanı sıra hücum hattında görev alacak Arda Güler, Barış Alper ve Kenan Yıldız olacak. Teknik direktörümüz Montella'nın ileri üçlüde Real Madrid'deki yıldızımız Arda Güler'e sağ kanatta görev vermesi bekleniyor. Galatasaray'da müthiş bir sezon geçiren Barış Alper ile Juventus'ta adından söz ettiren Kenan Yıldız da Arda'yla birlikte

gol ayaklarımız olacak.

KVARADONA'YA DİKKAT

Gürcistan'ın EURO 2024'te en güvendiği isim, İtalya'da Napoli'yi 2 sezon önce şampiyonluğa taşıyan ve bir diğer Napoli efsanesi Maradona'yla özdeşleştirilip, 'Kvaradona' lakabı takılan Kvaratskhelia olacak. Piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen, elemelerde 4 gol kaydeden 23 yaşındaki sol açığın yanı sıra Valencia'da görev yapan kaleci Mamardashvili ile Metz'de oynayan santrfor Mikautadze de Gürcistan'ın etkili oyuncuları

arasında yer alıyor.

A MİLLİ TAKIM AVRUPA KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

GÜRCİSTAN 'IN AVRUPA KADROSU

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tiflis), Luka Gugeshashvili (Karabağ)

Defans: Solomon Kvirkvelia (Al-Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasha Dvali (APOEL), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk)

Orta saha: Gabriel Sigua (Basel), Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batum), Saba Lobjanidze (Atlanta United)

Forvet: Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Budu Zivzivadze (Karlsruher), Georges Mikautadze (Metz), Giorgi Kvilitaia (APOEL), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

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