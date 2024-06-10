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EURO 2024 öncesi son prova! İşte Montella'nın Polonya maçı 11'i

EURO 2024 öncesi son hazırlık maçımızda Polonya'yla oynuyoruz. Ay-Yıldızlılar, Varşova'da 21.45'te D Grubu'ndaki Polonya'yla karşılaşacak TRT Spor'dan yayınlanacak maçta Montella, kadroya son şeklini verecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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EURO 2024 öncesi son prova! İşte Montella'nın Polonya maçı 11'i

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesinde son hazırlık maçında bugün Polonya'yla Varşova'daki Narodowy Stadı'nda saat 21.45'te karşılaşacak. Maç, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Millilerimiz, son hazırlık maçında deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, yarın Polonya'dan Almanya'ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olaraka belirlenen Barsinghausen kasabasındaki tesislerde sürdürecek. Polonya da EURO 2024'te mücadele edecek. Türkiye; EURO 2024'te Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. D Grubu'ndaki Polonya'nın rakipleri ise Hollanda, Fransa ve Avusturya.

31 YIL SONRA İLK MAÇ

Türkiye, Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da İnönü Stadı'nda oynadı. 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu maçını 2-1 kazandık.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ;

Polonya: Szczesny, Walukiewicz, Salamon, Kiwior, Skoras, Zielinski, Romanczuk, Grosicki, Szymanski, Buksa, Lewandowski

Türkiye: Altay, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Kaan, Arda, Kenan, Kerem, Cenk

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