EURO 2024 öncesi son prova! İşte Montella'nın Polonya maçı 11'i

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesinde son hazırlık maçında bugün Polonya'yla Varşova'daki Narodowy Stadı'nda saat 21.45'te karşılaşacak. Maç, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Millilerimiz, son hazırlık maçında deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, yarın Polonya'dan Almanya'ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olaraka belirlenen Barsinghausen kasabasındaki tesislerde sürdürecek. Polonya da EURO 2024'te mücadele edecek. Türkiye; EURO 2024'te Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. D Grubu'ndaki Polonya'nın rakipleri ise Hollanda, Fransa ve Avusturya.

31 YIL SONRA İLK MAÇ

Türkiye, Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da İnönü Stadı'nda oynadı. 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu maçını 2-1 kazandık.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ;

Polonya: Szczesny, Walukiewicz, Salamon, Kiwior, Skoras, Zielinski, Romanczuk, Grosicki, Szymanski, Buksa, Lewandowski

Türkiye: Altay, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Kaan, Arda, Kenan, Kerem, Cenk