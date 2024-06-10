Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'dan İsmail Yüksek için dikkat çeken sözler!

Vincenzo Montella'dan İsmail Yüksek için dikkat çeken sözler!

A Milli Takım, hazırlık maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 21:03 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 21:08
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Vincenzo Montella'dan İsmail Yüksek için dikkat çeken sözler!

A Milli Takım, hazırlık maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

Güzel bir maç bizi bekliyor. Son test maçımız. İtalya maçında yaptıklarımızı tekrar göstermeye çalışacağız.

Modern futbolda belirlenmiş bir 11 olmaz. 5 değişiklik hakkınız vardır. O 5 kişiyi oyuna soktuğunuzda oyuncuların birbirine alışkın olması lazım. Bugün 2 bekimiz sıkıntı yaşadı. Onlar olmadığında 1 kişi eksik mi oynayalım? Bu yüzden bazı denemeleri yapmak zorundayız.

Benim fikirlerim kafamda çok net. Modern futbolda sadece 11 kişi oynamaz. Bütün futbolculara ihtiyacımız var. herkesin oynama yetisine sahip olması gerekiyor. Kafamda fikirler net.

İsmail Yüksek gayet formda. Takımla birlikte antrenman yapıyor. Maçlarda oynayabilecek durumda.

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