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Enes Ünal A Milli Takım'ın EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı

Son dakika spor haberleri... TFF, sol ayak baş parmağında kırık tespit edilen Enes Ünal'ın EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 11:17 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 11:24
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Enes Ünal A Milli Takım'ın EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da Enes Ünal antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından kadrodan çıkarıldı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi.

Enes'in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı

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