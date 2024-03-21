Haberler A Milli Futbol Takımı Avusturya - Türkiye maçının hakemi Daniele Chiffi oldu!

Avusturya - Türkiye maçının hakemi Daniele Chiffi oldu!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'nın, deplasmanda Avusturya ile oynayacağı özel maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 13:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avusturya - Türkiye maçının hakemi Daniele Chiffi oldu!

A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine hazırlık kapsamında 26 Mart 2024 Salı günü deplasmanda Avusturya ile oynayacağı özel maçın hakemleri açıklandı.

Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda TSİ 22.45'te oynanacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak Ermanno Feliciani görev yapacak. VAR'da Valerio Marini, AVAR'da da Marco Serra yer alacak.

DİĞER
Serenay Sarıkaya'yı güldüren Mert Demir sorusu!
Başkan Erdoğan'ın seçim mesaisi sürüyor! Kayseri'de çiçeklerle karşılandı
Ferdi'ye komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı
Icardi'ye dünya devi talip oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bizim Çocuklar'a Polonyalı hakem!
A Milli Takım Macaristan'a hazır!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 MART | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI 2024 | Son dakika MSÜ KHO, DHO, HHO sonuçları sorgula
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avukatlardan tutuklamalara 'siyah çelenk'li tepki Avukatlardan tutuklamalara 'siyah çelenk'li tepki 13:17
Szymanski'ye yeni talip! Bu hamle çok konuşulur Szymanski'ye yeni talip! Bu hamle çok konuşulur 13:13
Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçı saat kaçta? Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçı saat kaçta? 13:03
Bizim Çocuklar'a Polonyalı hakem! Bizim Çocuklar'a Polonyalı hakem! 12:52
Kadınlar Süper Ligi'nde program belli oldu! Kadınlar Süper Ligi'nde program belli oldu! 12:39
A Milli Takım Macaristan'a hazır! A Milli Takım Macaristan'a hazır! 12:27
Daha Eski
Norveç - Çekya maçı ne zaman? Norveç - Çekya maçı ne zaman? 12:26
Sezon başında gitmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor Sezon başında gitmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor 10:12
Kerem'e büyük şok! Milli ara sonrası... Kerem'e büyük şok! Milli ara sonrası... 10:13
Gürcistan - Lüksemburg maçı ne zaman? Gürcistan - Lüksemburg maçı ne zaman? 10:17
A Milli Takım Macaristan karşısında! A Milli Takım Macaristan karşısında! 10:20
Mehmet Topal down sendromlu bireyler için iftar verdi Mehmet Topal down sendromlu bireyler için iftar verdi 10:25