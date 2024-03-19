A Milli Takım'da Salih Özcan'dan Macaristan sözleri!

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Milli futbolcu Salih Özcan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli takıma çok fazla genç oyuncu dahil edildiğini belirten Salih Özcan, "Geldiğimiz için çok mutluyuz. Çok genç oyuncu geldi. Onları da bekledik. Antrenmanlar başladı. Önümüzdeki 2 maçı da inşallah yenelim ve sonra bakalım. Milli takımdan geldikten sonra birbirimizi özlüyoruz. Ondan sonra buraya varınca mutluluk geliyor. Onu da sahada ve maçlarda göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ÇOK İYİ BİR TEST OLACAK"

Macaristan ve Avusturya ile oynayacakları maçları değerlendiren Salih Özcan, "Evet sert rakip olduklarını düşünüyoruz. Ama bizim için çok önemli 2 maç. Onları yeneceğimizi düşünüyorum. Bizim için çok iyi bir test olacak. Biz tam olarak hazır değiliz. Analizlerde neleri daha iyi yapabileceğimizi görüyoruz" şeklinde konuştu.

Salih Özcan, EURO 2024'te bazı maçların Dortmund'da oynanacak olmasıyla ilgili ise "O günü dört gözle bekliyorum. Bizim milletimizle o stat daha sesli olur. Kırmızıya boyayacağız. İnşallah orada iyi maçlar çıkarırız" dedi.

"CAN HEYECANLI VE MUTLU"

Milli takıma ilk kez davet edilen Can Uzun hakkında konuşan Salih Özcan, "Antrenmanda ilk defa gördüm. Heyecanlı ve mutlu. Ben bizim milli takımı tercih etmesinden dolayı mutluyum. Genelde çok mutluyuz. Kenan Yıldız ile Can Uzun'la Türk milli takımını seçtikleri için çok mutluyuz. İnşallah iyi bir zaman geçiririz" sözlerini sarf etti.

"NURİ HOCA İLE İYİ ANLAŞIYORUZ"

Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Nuri Şahin'in kendisine yardımcı olmaya çalıştığını aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Nuri hoca ile baya iyi anlaşıyoruz. Geldiği için ben mutluyum. Taktiksel olarak çok yüksek bir kalite geldi takıma. Benimle çok analiz yapıyor. Neyi doğru, neyi kötü yaptığımı anlatmaya çalışıyor. Çok mutluyum Nuri ağabey geldiği için" dedi.

Milli maçlara Nuri Şahin'i de davet ettiğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Ev sahibi sayılırız. O da takımımızın kaliteli olduğunu söylüyor ve büyük avantaj olarak görüyor. O da maçları dört gözle bekliyor. Onu da maçlara davet ettim ve gelmek istiyor."