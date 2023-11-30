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A Milli Takım'ın kasım ayı FIFA sıralaması açıklandı!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. Ay-yıldızlı takım, bir basamak yükselerek dünya sıralamasında 37. sıraya çıktı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 14:27
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A Milli Takım'ın kasım ayı FIFA sıralaması açıklandı!

A Milli Futbol Takımı, kasım ayı dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 37. sıraya çıktı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacak Türkiye, 1505,28 puanla bir basamak yükseldi ve 37. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralamanın ilk 10'u arasında en önemli değişikliği, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde üst üste aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle üçüncülükten beşinciliğe gerileyen Brezilya yaşadı. Bu düşüşün ardından İngiltere üçüncü, Belçika ise dördüncü sıraya yükseldi. Hollanda ise Portekiz'i geçerek 6. sıraya çıktı.

Sıralamadaki en önemli çıkışlardan birine ise Uruguay imza attı. 4 basamak yükselen Uruguay, 11. sırada kendine yer buldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Arjantin 1855,20 -
2 Fransa 1845,44 -
3 İngiltere 1800,05 +1
4 Belçika 1798,46 +1
5 Brezilya 1784,09 -2
6 Hollanda 1745,48 +1
7 Portekiz 1745,06 -1
8 İspanya 1732,64 -
9 İtalya 1718,82 -
10 Hırvatistan 1717,57 -

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