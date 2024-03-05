Cana 'Can kattı

Almanya 2. Futbol Ligi (2. Bundesliga) ekibi Nürnberg'te forma giyen 18 yaşındaki Can Yılmaz Uzun, A Milli Takım tercihinin Türkiye olduğunu açıkladı. Can, sosyal medya hesabından Türk Milli Takımı formasını giydiği bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerinin yanına kalp ve Türk bayrağı emojileri koydu. Alman yetkililerin Alman Milli Takımı için yoğun çaba gösterdiği Can'ın Türkiye tercihinde A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un çabalarının da çok etkili olduğu öğrenildi. Sky Almanya'ya konuşan Uzun şu ifadeleri kullandı: "Milli Takımı hissetmek zorundasınız ve kalbim ve içgüdülerim bana Türkiye'nin benim için doğru seçim olduğunu söyledi. Düşünmek için zaman istedim. Geçtiğimiz dönemde ailem ve arkadaşlarımla bu konu hakkında çok konuştum ve onların düşüncelerini dinledim. Sonuçta kalbimden gelen kişisel bir karar verdim. Bu benim kararım ve benim için çok iyi ve kesinlik doğru hissettiriyor."

KENAN ÇOCUKLUK ARKADAŞIM

Can, kararında Kenan Yıldız'ın etkili olup olmadığı ile ilgili, "Kenan çocukluğumdan beri benim en iyi arkadaşım. Regensburg'da futbol sahasında çok gün geçirdik ama kulüpte hiç birlikte oynamadık. Şimdi nihayet Türk Milli Takımıyla bunu telafi edebiliriz. Birbirimizi anlıyoruz ve büyük planlarımız var!" açıklamasını yaptı.