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Can Uzun A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını duyurdu

Son dakika spor haberleri... Kariyerine Almanya'da devam eden genç futbolcu Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı. Uzun, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerine yer verdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 12:16 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 12:31
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Can Uzun A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını duyurdu

Kariyerine Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de devam eden 18 yaşındaki genç futbolcu Can Uzun, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan genç forvet, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerine yer verdi.

11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Can Yılmaz Uzun, profesyonel futbol kariyerine Ingolstadt altyapısında başladı. 2019'da Nürnberg altyapısına transfer oldu. Genç yıldız, 2023 yılından bu yana Nürnberg A takımında forma giyiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 karşılaşmada görev alan Can Uzun, 15 gol atarken 3 de asist yaptı. Santrfor ve on numara mevkilerinde oynayan Uzun'un güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...

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