Haberler Futbol Can Uzun kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Can Uzun kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Genç yetenek Can Uzun futbolseverlerin merakla beklediği milli takım tercihini açıkladı. Futbolcu, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanırken oyuncuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Can Uzun ile ilgili olarak, "Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, hangi takımlarda oynadı?" araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 14:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Can Uzun kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Genç yetenek Can Uzun, merakla beklenen milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Peki Can Uzun kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Can Uzun 11 Kasım 2005'de Almanya'nın Regensburg şehrinde doğdu.

Gurbetçi oyuncu futbola Almanya'nın Ingolstadt takımının alt yapısında başladı. Ardından Nürnberg alt yapısının yolunu tuttu.

Nürnberg'in U17-U19 takımlarında forma terletmesinin ardından Alman ekibinin A takım seviyesinde forma giymeye başladı.

Ana mevkisi on numara olan Can uzun santrfor pozisyonunda da görev alabiliyor.

DİĞER
Taş Kağıt Makas’ın Savcı Süreyya’sı 50 yaşındaki Hande Ataizi’nin oğlu Leon’u bir de şimdi görün! “Babasının Aynısı”
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
Becao'da son durum ne?
Beşiktaş'ta bir ilk! Musrati hayrete düşürdü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Millilerin rakipleri belli olacak!
Al Ain - Al Nassr maçı ne zaman?
LAZ SUSHİ TARİFİ | Laz suşi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
MEMUR, EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON FARKI | 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2024?
Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman? 13:19
Millilerin rakipleri belli olacak! Millilerin rakipleri belli olacak! 12:56
Sporting Lizbon - Atalanta maçı ne zaman? Sporting Lizbon - Atalanta maçı ne zaman? 12:50
Can Uzun kimdir? Can Uzun kimdir? 12:36
Real Madrid - RB Leipzig maçı ne zaman? Real Madrid - RB Leipzig maçı ne zaman? 12:28
F.Bahçe'nin oranı güncellendi! F.Bahçe'nin oranı güncellendi! 12:24
Daha Eski
Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 12:20
İşte Alanya - Trabzon maçının VAR'ı İşte Alanya - Trabzon maçının VAR'ı 12:17
Can Uzun milli takım tercihini açıkladı! Can Uzun milli takım tercihini açıkladı! 12:16
Becao'da son durum ne? Becao'da son durum ne? 12:16
Trabzonspor'da devir teslim töreni yapıldı! Trabzonspor'da devir teslim töreni yapıldı! 12:07
Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman? Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman? 11:46