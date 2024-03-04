Can Uzun kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Genç yetenek Can Uzun, merakla beklenen milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Peki Can Uzun kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Can Uzun 11 Kasım 2005'de Almanya'nın Regensburg şehrinde doğdu.

Gurbetçi oyuncu futbola Almanya'nın Ingolstadt takımının alt yapısında başladı. Ardından Nürnberg alt yapısının yolunu tuttu.

Nürnberg'in U17-U19 takımlarında forma terletmesinin ardından Alman ekibinin A takım seviyesinde forma giymeye başladı.

Ana mevkisi on numara olan Can uzun santrfor pozisyonunda da görev alabiliyor.