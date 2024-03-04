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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın EURO 2025 Elemeleri'ndeki rakipleri belli olacak

Son dakika spor haberleri... EURO 2025 Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Millli Futbol Takımı'nın rakipleri, 5 Mart Salı günü İşviçre'de bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak kura çekiminde belli olacak. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 12:56 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 13:06
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın EURO 2025 Elemeleri'ndeki rakipleri belli olacak
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki (EURO 2025) rakipleri 5 Mart Salı günü belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, EURO 2025 yeni format kapsamında ev sahibi İsviçre ile birlikte 16 takımla oynanacak.

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde elde ettikleri sonuçlara göre takımların şampiyona elemeleri lig etabındaki yerleri de belirlendi. UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanan A Milli Kadın Takımı, B Ligi'nde yer aldı. Sıralamaya göre 3 ligden oluşan EURO 2025 elemelerinde, A ve B'de 16 ekip, C Ligi'nde ise 19 takım bulunuyor.

Milli takımın B Ligi'nde 3. torbadan katılacağı kura çekimi, 5 Mart Salı günü TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kuraya Türkiye Kadın A Milli Takım Yardımcı Antrenörü, 17 Yaş Altı Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Begüm Üresin ile Kadın Milli Takımlar Sorumlusu Koray Uzun katılacak.

Nisan ve temmuz aylarında oynanacak maçlarla takımlar lig etabını tamamlayacak. Lig etabının sonunda elde edilen sıralama ise bir sonraki Uluslar Ligi'nde takımların pozisyonunu belirleyecek.

A Ligi'ndeki 16 takım, belirlenecek gruplarında ilk 2 sırayı almaya çalışacak. İlk 2 sırayı alan 8 ekip, ev sahibi İsviçre ile birlikte EURO 2025'te yer alacak.

Geriye kalan 7 şampiyona bileti, ekim-kasım-aralık aylarında yapılacak iki turlu play-off maçları sonucunda sahiplerini bulacak.

Play-off'ların ilk turunda A Ligi'ni 3. ve 4. sırada bitiren 8 takım ile C Ligi'ni ilk sırada bitiren 5 takım ve en iyi 3 ikinci takım birbirleriyle karşılaşacak. Play-off'ların ilk turunu kazanan 8 takım, ikinci tura kalacak.

A Milli Kadın Takımı'nın da yer aldığı B Ligi'ndeki 4 grup birincisi ve en iyi 2 ikinci, B Ligi'nde 2 ikinci ve 4 üçüncü takımla play-off ilk turu oynayacak ve kazanan 6 takım 2. tura kalacak.

İlk tur play-off maçları sonucu kazanan toplam 14 takım, ikinci turda ligdeki sıralamalarına göre 2. tur play-off maçları oynanacak. Kazanan 7 takım, İsviçre'de 2-27 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynama hakkı kazanacak.

Türkiye'nin de yer aldığı B Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. Torba:

Portekiz

İsviçre

İskoçya

Galler

2. Torba:

Bosna Hersek

Sırbistan

Hırvatistan

Macaristan

3. Torba

Slovakya

Kuzey İrlanda

Ukrayna

Türkiye

4. Torba

Malta

İsrail

Kosova

Azerbaycan

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