EURO 2024'ün en genci Türkiye!

Grup eleme maçları baz alınarak ve toplamda en az 15 dakika forma giyen oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, ay-yıldızlılar 25,42'lik yaş ortalamasıyla mücadele etti.

Bu sonuç Türkiye'ye, "EURO 2024'ün en genç takımı" ünvanını getirirken, millilerin en yakın takipçisi 25,59'luk ortalamayla Fransa oldu. Yaş klasmanında üçüncü sırada 25,78'le Hollanda bulunuyor.

Şampiyona vizesi alan takımların en yaşlısı konumundaysa 28,44'lük ortalamayla Slovakya yer alıyor.

11 TAKIMIN ORTALAMASI 26'LARDA

Türkiye, Fransa ve Hollanda'dan sonraki 11 ülkenin yaş ortalaması 26'larda seyrediyor. Romanya, Belçika, Çekya, İspanya, İngiltere, Macaristan, Avusturya, Arnavutluk, Danimarka, Sırbistan ve Slovenya'da grup maçlarında forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,03 ile 26,96 arasında değişiyor. İtalya, Portekiz, İskoçya, İsviçre ve Hırvatistan takımlarında yaş ortalaması 27'lere ulaşırken, 28'in üzerine çıkan tek ülke Slovakya.

EURO 2024 elemelerinde boy gösteren ve finallere gitmeye hak kazanan 20 takımın yaş ortalaması 26,7 olarak gerçekleşti.

17 FUTBOLCUMUZ 22-25 YAŞ ARALIĞINDA

Ay-yıldızlılarda, grup eleme maçlarında toplam 36 futbolcu görev aldı. Bu oyuncuların 17'si (yüzde 47), 22 ila 25 yaşında. Türk milli takımındaki 13 oyuncunun yaşı, 26 ile 29 arasında değişirken, 21 yaş altındaki futbolcuların sayısı 3'te kaldı. Millilerde 3 oyuncu da 30 ve üzeri yaşta bulunuyor.

Takımların yaş ortalamaları şöyle:

TÜRKİYE: 25,42

FRANSA: 25,59

HOLLANDA: 25,78

ROMANYA: 26,03

BELÇİKA: 26,07

ÇEKYA: 26,42

İSPANYA: 26,51

İNGİLTERE: 26,52

MACARİSTAN: 26,64

AVUSTURYA: 26,65

ARNAVUTLUK: 26,72

DANİMARKA: 26,84

SIRBİSTAN: 26,85

SLOVENYA: 26,96

İTALYA: 27,11

PORTEKİZ: 27,13

İSKOÇYA: 27,37

İSVİÇRE: 27,42

HIRVATİSTAN: 27,61

SLOVAKYA: 28,44