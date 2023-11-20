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Kenan Yıldız Panzerler'i pişman etti

İtalyan spor basını; Almanya zaferinin mimarlarından Juventuslu Kenan Yıldız için, “Kendisini alt seviye milli takımlarda bile dikkate almayan bir milli takımı, attığı golle pişman etti” diye yazdı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Kenan Yıldız Panzerler'i pişman etti

Almanya zaferinde 45+2'de attığı golle dikkati çeken Juventuslu Kenan Yıldız'ın performansı İtalya'da da geniş yankı buldu. Tuttosport, 18 yaşındaki milli yıldızımızın performansıyla ilgili "Yıldız, Almanya'nın dünyasını kararttı" başlığını atarken, attığı gol ve dilini çıkararak yaptığı gol sevincinin Juventuslu eski İtalyan golcü Del Piero'yu hatırlattığını yazdı. Haberde, "Türkiye'yle ilk maçına çıkan Kenan Yıldız, ilk golünü de hemen buldu. Ve ne güzel bir gol. Dar bir açıdan, üst köşeye sağ ayakla çekilen güçlü ve isabetli bir şut" ifadesi kullanıldı. KENAN Yıldız'ın Almanya doğumlu olduğu hatırlatılan haberde, "Kendisini alt seviye milli takımlarda bile dikkate almayan bir milli takımı, skoru 1-2'ye getirirken attığı golle pişman etti" yorumu yapıldı. Haberde, "Montella, göreve geldiğinden beri ona güvendi ve bunun karşılığını tamamen aldı" diye belirtildi. La Gazzetta dello Sport'ta da Montellalı Türkiye'nin Berlin'de Almanya'yı 3-2 yenerken, gollerden birini, formayı ilk kez giyen Kenan Yıldız'ın attığına dikkat çekildi.

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