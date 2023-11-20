Dev destek ateşledi

Dünya basını, 1951'den sonra 72 yılın ardından Almanya'da elde ettiğimiz tarihi zaferi manşetlerine taşıdı. ABD'den Washington Post, "Dev destekle ateşlenen Türkiye, Almanya'yı Berlin'de 3-2 yendi" başlığıyla zaferimizi manşetlerine taşırken, ESPN, "Türkiye, eylülde takımın başına geçen Nagelsmann'ı kendi taraftarı önündeki ilk maçında şoke etti" diye yazdı. Almanya'dan Bild, "Berlin'de hayal kırıklığı gecesi" başlığını kullandığı haberde, "Atmosfer deplasman maçı gibiydi" ifadelerine yer verdi.

EURO 2024 ÖNCESİ ACI BİR DARBE

Alman medyasından zaferimizle ilgili diğer manşetler ise şöyle: KİCKER: "VAR penaltısı sonucu belirledi: Alman Milli Takımı, Nagelsmann'ın iç sahadaki ilk maçında Türkiye'ye yenildi." Tagesspiegel: "Alman Milli Takımı kötü bir sinyal verdi. Ortama dayanamayan sadece savunma değil. Alman futbolcular Türkiye'ye yenildi. Bunun nedenleri sadece futbol konusundaki eksikliklerle ilgili değil, bu Avrupa Şampiyonası öncesinde acı bir darbedir."