Arda'ya takip

Stefan Kuntz sonrası ay-yıldızlıların başına geçen, Hırvatistan ve Letonya galibiyetleriyle Türkiye'yi EURO 2024'e taşıyan Vincenzo Montella, milli oyuncuları yakından takip ediyor. Süper Lig'de maç kaçırmayan İtalyan çalıştırıcı dün de İspanya'daydı. Montella, kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler'in sakatlık sonrası durumunu gözlemlemek adına İspanya'ya uçtu.

ANCELOTTİ'DEN ÖVGÜLER

Vincenzo Montella, Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'ye Arda hakkındaki görüşlerini ve son durumunu sordu. Ancelotti, genç yıldız için "O hayatımda gördüğüm en yetenekli oyunculardan biri. Harika bir kişiliğe sahip. Aynı zamanda çok zeki. Bize büyük katkısı olacaktır. Sakatlığını da atlattı" dedi. Arda Güler de bir ara Milli Takım hocasının yanına gelerek bir süre onunla konuştu.