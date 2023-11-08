Haberler A Milli Futbol Takımı Arda'ya takip

Arda'ya takip

A Milli Takım hocası Vincenzo Montella, Real Madrid antrenmanına katıldı İtalyan çalıştıcı, Carlo Ancelotti ile Arda Güler üzerine bir konuşma yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda'ya takip

Stefan Kuntz sonrası ay-yıldızlıların başına geçen, Hırvatistan ve Letonya galibiyetleriyle Türkiye'yi EURO 2024'e taşıyan Vincenzo Montella, milli oyuncuları yakından takip ediyor. Süper Lig'de maç kaçırmayan İtalyan çalıştırıcı dün de İspanya'daydı. Montella, kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler'in sakatlık sonrası durumunu gözlemlemek adına İspanya'ya uçtu.

ANCELOTTİ'DEN ÖVGÜLER

Vincenzo Montella, Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'ye Arda hakkındaki görüşlerini ve son durumunu sordu. Ancelotti, genç yıldız için "O hayatımda gördüğüm en yetenekli oyunculardan biri. Harika bir kişiliğe sahip. Aynı zamanda çok zeki. Bize büyük katkısı olacaktır. Sakatlığını da atlattı" dedi. Arda Güler de bir ara Milli Takım hocasının yanına gelerek bir süre onunla konuştu.

DİĞER
Lübnanlı sanatçı Julia Boutros'dan anlamlı şarkı! “Allah bizimledir, Siyon çocuklarından güçlüdür"
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail istimlak planını ilan etti! Orta Doğu ülkelerine açık tehdit: İşgal ordusu her yere gidebilir
F.Bahçe'nin yıldızına kanca!
Fenerbahçe'de Batshuayi bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montella Real Madrid antrenmanında!
Montella: Yeni fırsatlara açığız
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI | 2024 En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret net - brüt ne kadar olacak?
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Kasım bugün kimin maçı var?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio tek golle güldü! Lazio tek golle güldü! 01:13
Milan geriden gelerek kazandı! Milan geriden gelerek kazandı! 01:13
Leipzig zirve takibini sürdürdü! Leipzig zirve takibini sürdürdü! 01:13
Atletico gol oldu yağdı! Atletico gol oldu yağdı! 01:13
M. City 4'te 4 yaptı! M. City 4'te 4 yaptı! 01:13
Porto sahasında kazandı! Porto sahasında kazandı! 01:13
Daha Eski
Lazio tek golle güldü! Lazio tek golle güldü! 01:10
Milan geriden gelerek kazandı! Milan geriden gelerek kazandı! 01:07
Leipzig zirve takibini sürdürdü! Leipzig zirve takibini sürdürdü! 01:01
Atletico gol oldu yağdı! Atletico gol oldu yağdı! 01:01
M. City 4'te 4 yaptı! M. City 4'te 4 yaptı! 00:57
Porto sahasında kazandı! Porto sahasında kazandı! 00:56