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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Real Madrid idmanını ziyaret etti

Son dakika spor haberleri... A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid antrenmanını ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 14:37 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 15:11
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Real Madrid idmanını ziyaret etti

EURO 2024'e gitmeyi başaran A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, milli futbolcuların performansını yakından takip ediyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Real Madrid idmanını ziyaret etti

Tecrübeli çalıştırıcı, sık sık hem Süper Lig'de hem de Avrupa liglerinde forma giyen milli oyuncuların maçlarını izliyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Real Madrid idmanını ziyaret etti

İtalyan teknik adam son olarak, Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'in antrenmanını ziyaret etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Real Madrid idmanını ziyaret etti

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 4. hafta mücadelesinde, Portekiz'in Braga takımı ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde antrenman yaptı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Real Madrid idmanını ziyaret etti

Vincenzo Montella, antrenmanı Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ile birlikte takip etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Real Madrid idmanını ziyaret etti

İdmanda sakatlıktan döndükten sonra Rayo Vallecano ile oynadıkları maçın kadrosuna dahil edilen ancak müsabakada oynamayan Arda Güler de yer aldı.

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