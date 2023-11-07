A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Real Madrid idmanını ziyaret etti

EURO 2024'e gitmeyi başaran A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, milli futbolcuların performansını yakından takip ediyor.
EURO 2024'e gitmeyi başaran A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, milli futbolcuların performansını yakından takip ediyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, sık sık hem Süper Lig'de hem de Avrupa liglerinde forma giyen milli oyuncuların maçlarını izliyor.
İtalyan teknik adam son olarak, Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'in antrenmanını ziyaret etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 4. hafta mücadelesinde, Portekiz'in Braga takımı ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde antrenman yaptı.
Vincenzo Montella, antrenmanı Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ile birlikte takip etti.
İdmanda sakatlıktan döndükten sonra Rayo Vallecano ile oynadıkları maçın kadrosuna dahil edilen ancak müsabakada oynamayan Arda Güler de yer aldı.