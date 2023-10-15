A Milli Takım'ın golü iptal edildi! İşte ofsayt pozisyonu

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'ndaki 7. maçında evinde Letonya'yı ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta ay-yıldızlılar ilk golü bulan taraf oldu.

Millilerimiz karşılaşmanın 22. dakikasında Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti.

Ancak gol, VAR incelemesi sonucu hakem Enea Jorgji tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İşte o pozisyon...

*Görüntü TRT'den alınmıştır.