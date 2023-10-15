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A Milli Takım'ın golü iptal edildi! İşte ofsayt pozisyonu

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. maçında konuk ettiği Letonya karşısında Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Ancak gol, ofsayt engeline takıldı. İşte o pozisyon...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 22:15 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 22:34
A Milli Takım'ın golü iptal edildi! İşte ofsayt pozisyonu

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'ndaki 7. maçında evinde Letonya'yı ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta ay-yıldızlılar ilk golü bulan taraf oldu.

Millilerimiz karşılaşmanın 22. dakikasında Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti.

Ancak gol, VAR incelemesi sonucu hakem Enea Jorgji tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İşte o pozisyon...

*Görüntü TRT'den alınmıştır.

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