Adım adım Almanya

EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında dün Hırvatistan'a konuk olan A Milli Takımımız, Vincenzo Montella önderliğinde çıktığı bu karşılaşmada adeta destan yazdı. Hırvatları deplasmanda deviren ve puanını 13'e çıkaran ay-yıldızlılar, bu sonuçla Almanya'da gerçekleştirilecek olan 2024 Avrupa şampiyonasına katılma adına da dev bir adım attı. Maça hızlı başlayan A Milliler, 2. dakikada Barış Alper Yılmaz'la gole çok yaklaştı ancak kaleci Livakovic gole izin vermedi. Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Hırvat eldiven, 9 ve 13'te bu kez Kerem'e 'dur' dedi.

BARIŞ GVARDİOL'U MADARA ETTİ

Ancak bu pozisyonlar golün habercisiydi... Dakikalar 30'u gösterdiğinde ise Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı topla dünyanın en pahalı stoperi Gvardiol'u madara eden Barış Alper Yılmaz, Livakovic'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. İkinci gol için birçok pozisyona giren ay-yıldızlılar, kimisinde Livakovic'e takıldı, kimisinde ise savunmayı aşamadı. Hırvatlara 90 dakika boyunca fazla pozisyon vermeyen A Milli Takımımız, ilk kez Hırvatistan'ı deplasmanda devirmeyi başardı ve tarih yazdı. Daha önce Hırvatistan'da oynadığımız 4 maçtan beraberlikle ayrılmıştık.