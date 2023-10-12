Vincenzo Montella'dan taktik açıklaması!

A Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonası EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

Önemli müsabaka öncesi A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

Heyecan dorukta ama motivasyonumuz da dorukta. Sonuna kadar istekli olmamız gereken bir maç. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız ve göstereceğiz kendimizi.

İki kanattan da farklı ataklar geliştireceğiz. Cenk Özkacar farklı özellikler barındıran bir futbolcu. Beni de ikna etti. Modern futbolda derin koşular önemli. Hem Kerem Aktürkoğlu, hem Barış Alper Yılmaz'ın bu özellikleri iyi.