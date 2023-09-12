Haberler A Milli Futbol Takımı TFF açıkladı! Kuntz ile devam edilecek mi?

TFF açıkladı! Kuntz ile devam edilecek mi?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, istifası gündemde olan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 15:03 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 15:19
TFF açıkladı! Kuntz ile devam edilecek mi?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, istifası gündemde olan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"HOCAMIZ İLE DEVAM EDİYORUZ"

"Almanya basını 'Stefan Kuntz'u istiyoruz' diyor. Siz ne diyeceksiniz?" sorusuna TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Stefan Kuntz ile devam ediyoruz. Bir maçın sonucuna göre ani karar vermeyeceğiz. Uzun süreli düşünüp karar vermek istiyoruz. Önemli olan istikrar olması. Bir mağlubiyet veya beraberlikle ani kararlar vermemek gerekiyor. Önemli olan takım olabilmek. En küçük bir şeyde panik yaparsan bir sonraki maç için hedefin kalmaz." dedi.

"BU KAYIP HEPİMİZİN"

"Taraftarların bir kısmında Fenerbahçe, Bir kısmında Galatasaray bir kısmında Trabzonspor bir kısmında ise Beşiktaş forması var. Biz bunu istemiyoruz. Taraftarlarda Milli Takım formasını görmek istiyoruz. Bu forma Türkiye'yi temsil ediyor. İki puan kaybettiysek hep beraber kaybettik sadece hoca kaybetmedi."

"ALMANYA İLE DOSTLUK MAÇI YAPACAĞIZ"

"Kasım ayında Berlin'de Almanya ile bir dostluk maçı oynanacağız. İnşallah EURO2024'e katılınca bizim için daha keyifli bir hazırlık maçı olacak."

"FAIR-PLAY ÇERÇEVESİNDE..."

"21 yıl sonra tekrar Japonya ile dostluk maçı yapacağız. Japonya FF ile beraberdik. Onlar bu maçta ev sahibi. 25 kişilik kadroda 13 tane oyuncuları Avrupa'da oynuyor. İnşallah taraftarımızla birlikte fair-play çerçevesinde biter."

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