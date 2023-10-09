Milli takım start veriyor

Yeni teknik direktör Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan ve 15 Ekim'de Konya'daki Letonya maçlarının hazırlıklarına bugün başlayacak. Riva'da toplanacak ay-yıldızlılar, ilk antrenmanını bugün saat 16.45'te yapacak. Milliler, 11 Ekim Çarşamba günkü idmanın ardından, Hırvatistan'a hareket edecek.
Yeni teknik direktör Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan ve 15 Ekim'de Konya'daki Letonya maçlarının hazırlıklarına bugün başlayacak. Riva'da toplanacak ay-yıldızlılar, ilk antrenmanını bugün saat 16.45'te yapacak. Milliler, 11 Ekim Çarşamba günkü idmanın ardından, Hırvatistan'a hareket edecek.