Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak

Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynadığı son maçta deplasmanda Hırvatistan'ı mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı'mız, finallere katılma yolunda Letonya engelini aşmak için sahaya çıkıyor. Milli Takım, Konya'da oynanacak mücadeleden 3 puan almayı başarırsa dev bir gelirin de sahibi olacak. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 20:10 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 20:13
Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki yedinci maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Letonya 'yı ağırlayacak.

Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak

Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 yenerek maç fazlasıyla grup liderliğine uzanan Türkiye Letonya önünde 3 puan alırsa gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak

Milliler böylece, Türk futbol tarihinde ilk kez üst üste 3 turnuvada yer alacak.

Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak

İlk olarak 1996'da katıldığımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2000 ve 2008 yıllarında da yer alan Milli Takım, 2016 ve 2020'den sonra 2024'te de şampiyona bileti alırsa art arda 3 yıl bunu başarmış olacak.

Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak

KATILIM PAYI 9 MİLYON EURO

2024 Avrupa Şampiyonası'na bileti almamız Türkiye katılım payı olarak 9 milyon 250 bin Euro'luk dev geliri kasasına koyacak

Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak

EURO 2024'te ise, grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro gelir getirecek.

Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak

TURNUVADA TOPLAM 370 MiLYON EURO DAĞITILACAK

Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak.

Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak

Turnuvada 2. olan takım 7, şampiyon olan takım ise 10 milyon Euro gelir elde edecek. Böylece, UEFA toplamda 370 milyon Euro dağıtacak.

Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak

TÜRKİYE'NİN İKİLİ AVERAJDA 2.'LİĞİ GARANTİ

Ay Yıldızlılar'ın D Grubu'nda 2 maçı kaldı. İlk 2 şansı bulunan takımlardan Galler ve Hırvatistan ise 3'er maça çıkacak.

Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak

Ancak Hırvatistan ve Galler bugün birbiriyle karşılaşacak. Cardiff'ten gelecek haber, bizi yakından ilgilendiriyor çünkü üç ülkenin 16'şar puanla üçlü averaja girme ihtimali bulunuyor.

Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak

Bu durumda yapılacak sıralamada Galler birinci, Türkiye ise ikinci sırayı alıyor ve finallere gidiyor. Üçlü averajda dışarıda kalan takım ise Hırvatistan oluyor.

Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak

İŞTE TÜM SENARYOLAR

D Grubu'nda maç fazlasıyla lider olan A Milli Takım, Letonya karşısında galip gelmesi halinde diğer rakiplerin oynadığı maçların sonuçlarına bakmadan EURO 2024 biletini almış olacak.

Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak

LETONYA''YLA BERABERE KALIRSAK...

Ay Yıldızlılar'ın Konya'daki maçta Letonya ile berabere kalması durumunda, aynı gün aynı saatte Hırvatistan'ı konuk edecek olan Galler'in Hırvatistan'a puan kaybetmesi gerekecek.

Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak

LETONYA'Y YENİLİRSEK...

A Milli Takım'ın bu akşam Letonya'ya mağlup olması halinde EURO 2024 bileti kesilememiş olacak. Galler'in mağlup olması halinde dahi rakiplerin eksik maçının olması, Avrupa Şampiyonası biletimizi ertelemiş olacak.

Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak
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