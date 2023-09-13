Haberler A Milli Futbol Takımı Bülent Timurlenk Japonya-Türkiye maçını değerlendirdi

Bülent Timurlenk Japonya-Türkiye maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberleri... Japonya ile Belçika'da oynanan hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, rakibine 4-2 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de ay-yıldızlı ekibin Alman çalıştırıcısı Stefan Kuntz'u sert sözlerle eleştirdi. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 08:05
Bülent Timurlenk Japonya-Türkiye maçını değerlendirdi

BÜLENT TİMURLENK - ÇOCUKLAR BİZİM DE, SEN?

Hiddink, A Milli Takım'ın başındayken hastalıklarımıza teşhis koyan ama ilaç yazmayan teknik adamdı. Neyse rahatsızlığımız, bizi iyileştir diye o koltuğa oturtmuşlardı onu.

Bülent Timurlenk Japonya-Türkiye maçını değerlendirdi

Lucescu, La Gazzetta dello Sport'a Türkiye'nin teknik direktörüyken verdiği röportajda "Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'dan alacak futbolcu bulamıyorum" diye dertleniyor, bizi İtalyanlara şikâyet ediyordu.

Bülent Timurlenk Japonya-Türkiye maçını değerlendirdi

İtalyan da ne bilsin "Mecbur musun o takımlardan futbolcu almaya" diyemedi elbette.

Bülent Timurlenk Japonya-Türkiye maçını değerlendirdi

Kuntz, Ermenistan beraberliğinin ardından gerek medya gerekse sosyal medyada futbolseverlerin yanlış 11, yanlış değişiklikler teşhisine alınmış olacak ki şu yanıtı verdi: "Neyi eleştiriyorlar?"

Bülent Timurlenk Japonya-Türkiye maçını değerlendirdi

"Biz Eskişehir'de soğuk gelen çi böreği, sosu az konmuş Balaban kebabını eleştiriyorduk, 'sen'lik durum yok hocam!" mı dememiz gerekiyordu.

Bülent Timurlenk Japonya-Türkiye maçını değerlendirdi

Japonya maçı öncesi eleştirileri "Türkler çok karamsar" diyerek yumuşattı. Oysa biz karamsar değil, endişeliydik. Milli Takım'ın hocasının İstanbul takımlarının tribünde sete çıkmış amigoları aratmayan medyasının baskısı altında kaldığını, yurt dışında oynayan oyunculara gözü kapalı açılan / ya da kapanan Milli Takım kapılarını, biri kulübede (Bertuğ), biri ekran başında (Enis Destan) iki santrfor varken, B. Alper ile başlayan, geriye düştüğünde iki bekini değiştirip skor alacağını düşünen, son iki turnuvayı kötü oynayan takımın, Almanya'ya gidememe ihtimali bizi endişelendiriyordu. Empati lazımdı.

Bülent Timurlenk Japonya-Türkiye maçını değerlendirdi

ÇEKİLECEK YANI YOK

Ülkeye futbol öğretmeye gelmiş kibirli karakterinin çekilecek tarafı yok.

Bülent Timurlenk Japonya-Türkiye maçını değerlendirdi

"Bizim Çocuklar" sloganı değişecekmiş, değişsin zaten orijinal değil, alıntıydı.

Bülent Timurlenk Japonya-Türkiye maçını değerlendirdi

Kuntz'a söylemek lazım: "Çocuklar bizim de, sen artık bizimle değilsin."

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