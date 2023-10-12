Vincenzo Montella: Birlikteliğimiz galibiyeti getirdi!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan'a konuk oldu.

Ay-yıldızlılar, güçlü rakibini Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Milli Takım'da çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından konuştu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ

Milli Takım ailesine teşekkür ediyorum. Birlikteliğimiz galibiyeti getirdi. Hepimiz bir olduk.

Aslında çok zor bir maça çıktık. Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde kaybetmemişti kendi evinde. Hırvatistan topraklarında ilk defa onları yeniyoruz. Sahada bütün ülkenin ruhunu taşıyan futbolcu topluluğumuz vardı. Öğrenmeye aç bir futbolcu grubumuz var. Bu konuda çok şanslıyız. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor.

Maçtan önce de Barış'ın hızını kullanacağımızı söylemiştim, onların iki stoperi yetişemeyecek demiştim. Allah'tan öyle bir pozisyona denk geldi.

Mutluyuz, kutlayacağız bunu. Ama 3 gün sonra bir maçımız daha var. Bütün kutlamaları o maçtan sonraya saklamamız lazım."3 gün sonra maçımız var. O yüzden kutlamaları erteleyelim.