Türkiye Çekya maçı CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı'mız Çekya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.

Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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TÜRKİYE ÇEKYA MAÇINDA İLK 11'LER

TÜRKİYE: Doğan, Ozan, Samet, Çağlar, Onur, Eren, Salih, Hakan, Doğukan, Cengiz, Enes

ÇEKYA: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye-Çekya maçı 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başladı ve TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇINDAN NOTLAR

Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçında Gaziantep, 21 yıl aradan sonra yeniden milli müsabakaya ev sahipliği yaptı.

Gaziantep, son olarak 25 Nisan 2001'de milli takımı ağırlamış, Kamil Ocak Stadı'nda oynanan özel maçta Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 yenmişti.

Kalyon Stadı'nda 2017'de açıldığından bu yana ilk kez milli maç oynandı. Gaziantep ve çevre illerden gelenler maça ilgi gösterirken yer yer boşluklar da görüldü. Ayrıca maraton tribününde yaklaşık 80 metrelik Türk Bayrağı açıldı.

Bu arada milli takım, maç öncesi ısınmaya "Kadına el kalkamaz" pankartıyla çıktı.

SAMET AKAYDİN İLE ONUR BULUT İLK KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

Çekya karşısında ilk 11'de kendine yer bulan Samet Akaydin ve Onur Bulut, A Milli Takım formasını ilk kez giydi. Samet Akaydin, savunma üçlüsünde Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ile beraber oynadı.

A Milli Futbol Takımı'nın kalesini Doğan Alemdar korurken, orta sahada Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu ve Eren Elmalı yer aldı.

Teknik direktör Stefan Kuntz, kanatlar ve forvet hattında ise Cengiz Ünder, Doğukan Sinik ve Enes Ünal'a şans verdi.

İlk kez A Milli Takıma davet edilen Arda Güler, Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan İlkhan yedekler arasında yer aldı.

Millilerde ayrıca Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Berkay Özcan, İsmail Yüksek, Umut Bozok, Deniz Türüç ve Cenk Özkacar yedek soyundu.

Ay yıldızlı takımda Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu sakatlığı, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü de FIFA talimatlarına istinaden, kulüpleriyle varılan karşılıklı mutabakat neticesinde kadrodan çıkarıldı.

Sağ ayak bileğinde sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu, yine de müsabaka isim listesine eklendi.

ÇEKYA İLE 11. RANDEVU

Türkiye, Çekya ile tarihinde 11. kez karşı karşıya geldi

Çekoslavakya'nın dağılmasının ardından Çekya ile ilk kez 1994'te özel maçta karşılaşan Türkiye, 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez mücadele etti.

Ay yıldızlı ekip, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 13 gol gönderen A Milli Takım, kalesindeki 20 gole engel olamadı.

Türkiye, son 2 maçta Çekya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ay yıldızlı ekip ayrıca, Çekoslavakya döneminde yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay yıldızlılar, attığı 5 gole karşılık 24 gol yedi.

MAÇ ÖNCESİ YEMEK ORGANİZASYONU YAPILDI

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynayacağı özel maç öncesinde yemek organizasyonu düzenlendi. Yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri, Çekya Futbol Federasyonu Başkanı Fousek Petr, Çek Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleriyle iki ülke federasyonunun temsilcileri ve davetliler katıldı.

Yemekte Büyükekşi, Çekya'yı ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti belirtti. Petr ise misafirperverliklerinden dolayı Büyükekşi'ye teşekkürlerini iletti.