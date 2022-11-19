Haberler A Milli Futbol Takımı Çekya karşılaşması öncesi Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu!

Çekya karşılaşması öncesi Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacağımız maç öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Teknik adam Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in mücadelede süre alma durumuna da değindi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 19:31 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 19:48
Çekya karşılaşması öncesi Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu!

A Milli Takım, bu akşam hazırlık maçında Çekya ile karşılaşacak. Hazırlık maçı öncesi en çok merak edilen konulardan birisi de Arda Güler'in sahada yer alıp almayacağı olmuş durumda. Konuyla ilgili teknik adam dikkat çeken ifadelere yer verdi.

İŞTE KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI

Teknik adam maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Rakipler bizi rahat analiz edemesin diye varyasyonlu oynamak istiyoruz. O yüzden bugün farklı oyuncularla sahada olacağız. Oyunun gidişatına göre Arda Güler ve Emirhan İlkhan'ı sahada görebiliriz." ifadelerine yer verdi.

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