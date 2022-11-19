Arda Güler A Milli Takım'da ilk kez görev almasının ardından açıklamalarda bulundu!

A Milli Takım Çekya ile oynanan hazırlık karşılaşmasından 2-1'lik galibiyetle ayrılırken Arda Güler ilk kez milli forma heyecanı yaşadı.

Genç yetenek maçın ardından ise dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

"ÇOK ŞÜKÜR GERÇEK OLDU"

Arda Güler maç sonrasında, " Her çocuğun hayali A Milli Takım'da oynamak. Çok şükür gerçek oldu. Hocama teşekkürler. Takımda herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor. Diyarbakır ve Gaziantep'teki sevgiye çok teşekkür ediyorum. Özgüvenimi arttırıyor. Çok mutluyum"

"Yaklaşık 1 haftadır bu iki maça hazırlanıyorduk. İki maça da çok konsantreydik. Çok kaliteli oyuncular var. Herkes üst seviye oyuncu. Onlardan da bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Kamp hem benim için hem takım için çok iyi geçti." ifadelerine yer verdi.