Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz'dan EURO 2024 kurası yorumu!

Stefan Kuntz'dan EURO 2024 kurası yorumu!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, çekilen kura sonrası ilk değerlendirmesini yaptı. Alman çalıştırıcı, "Benim ilk hayalim Türkiye Milli Takımı'nda görev yapabilmekti. İkincisi ise Almanya'ya turnuvaya gidebilmekti. Umarım gerçekleşir" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 14:21 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 14:30
Stefan Kuntz'dan EURO 2024 kurası yorumu!

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde D Grubu'nda yer aldı. Millilerin rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya olacak. Grup müsabakaları 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek.

"İLK HAYALİM..."

A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, kuraya ilişkin ilk değerlendirmelerini yaptı. Alman teknik adam, "Benim ilk hayalim Türkiye Milli Takımı'nda görev yapabilmekti. İkincisi ise Almanya'ya turnuvaya gidebilmekti. Umarım gerçekleşir. Diğer grupların zorluğuna baktığımız zaman biz grubumuzdan memnunuz. İyi çalışarak bu gruptan çıkmak ve turnuvaya gitmek istiyoruz. 6 ay içinde resmi maçları oynamaya başlayacağız. Genç bir takımımız var. İstikrarlı bir şekilde üzerine çalışmamız gerekiyor. Son maçlardan derslerimizi çıkardık. Buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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