TÜRKİYE LÜKSEMBURG MİLLİ MAÇ TRT CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Lüksemburg ilk 11'leri

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Lüksemburg ile karşılaşacak.

Müsabakada Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.

Karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'mızın kadrosu açıklandı.



TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Çağlar, Eren, Cengiz, Orkun, Ferdi, Kerem, Halil, Enes

LÜKSEMBURG:



TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE 9'UNCU KEZ LÜKSEMBURG İLE KARŞILAŞACAK



Milliler, Lüksemburg ile daha önce 5'i özel, 3'ü resmi olmak üzere toplamda 8 kez karşılaştı. A Milli Takım, Lüksemburg karşısında 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, bir kez rakibine bağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu müsabakalarda rakip ağlara 15 gol gönderirken, kalesinde ise 6 gol gördü.