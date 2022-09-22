Haberler A Milli Futbol Takımı TÜRKİYE LÜKSEMBURG MİLLİ MAÇ TRT CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Lüksemburg ilk 11'leri

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MİLLİ MAÇ TRT CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Lüksemburg ilk 11'leri

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile kozlarını paylaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynancak müsabakada Tobias Stieler düdük çalacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, kazanarak namağlup serisini devam ettirmek istiyor. Stefan Kuntz maç öncesi kadrosunu belirledi. İşte Türkiye - Lüksemburg maçının ilk 11'leri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 19:41
TÜRKİYE LÜKSEMBURG MİLLİ MAÇ TRT CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Lüksemburg ilk 11'leri

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Lüksemburg ile karşılaşacak.

Müsabakada Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.

Karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'mızın kadrosu açıklandı.


TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Çağlar, Eren, Cengiz, Orkun, Ferdi, Kerem, Halil, Enes

LÜKSEMBURG:


TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE 9'UNCU KEZ LÜKSEMBURG İLE KARŞILAŞACAK

Milliler, Lüksemburg ile daha önce 5'i özel, 3'ü resmi olmak üzere toplamda 8 kez karşılaştı. A Milli Takım, Lüksemburg karşısında 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, bir kez rakibine bağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu müsabakalarda rakip ağlara 15 gol gönderirken, kalesinde ise 6 gol gördü.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a yıldız yağmuru devre arasında devam edecek! Cristiano Ronaldo’nun arkadaşı geliyor…
Dört büyüklerin taraftarı üzülecek! PFDK ceza yağdırdı
Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar
Olay yaratan gerçek! 1 milyon €'ya gidiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Millli Takım'da oynayacak mı? TFF açıkladı!
Milli maçın hakemi belli oldu!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
TOKİ BAŞVURUSU İÇİN DETAYLAR AÇIKLANDI!
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2023 AÇIKLANDI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cicaldau'ya eleştiri! Kariyerinin sonuna geldi" Cicaldau'ya eleştiri! Kariyerinin sonuna geldi" 19:43
A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu 19:41
Heurtel'e Fransa Milli Takımı'ndan şok! Heurtel'e Fransa Milli Takımı'ndan şok! 18:59
Bruma kararını verdi! Jorge Jesus... Bruma kararını verdi! Jorge Jesus... 18:52
Cimbom'a ABD'li pasör! Cimbom'a ABD'li pasör! 18:40
Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar 18:15
Daha Eski
PFDK kararları açıklandı! 4 büyüklerin cezası... PFDK kararları açıklandı! 4 büyüklerin cezası... 18:04
Olay yaratan gerçek! 1 milyon €'ya gidiyordu Olay yaratan gerçek! 1 milyon €'ya gidiyordu 17:57
Barça'da bir dönem sona eriyor! Pique... Barça'da bir dönem sona eriyor! Pique... 17:09
Paul Philipp'ten Başkan Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret Paul Philipp'ten Başkan Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret 17:03
Hertha Berlinli futbolcuya kanser teşhisi Hertha Berlinli futbolcuya kanser teşhisi 16:58
F.Bahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City F.Bahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City 16:29