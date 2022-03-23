Portekiz - Türkiye maçı öncesi Fernando Santos ve Jose Fonte konuştu! "Burak Yılmaz..."

Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz ile A Milli Futbol Takımı'mız karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos ve Fonte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

FERNANDO SANTOS VE JOSE FONTE'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE;

Jose Fonte: Türkiye ve Portekiz için final. İki takım için de zor bir maç olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya odaklanacağız. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile konuşuyoruz ama çok fazla detay vermiyoruz. Maçın öneminin farkındayız. Büyük oyuncular. Çok büyük bir maç olacak, onlar da kendi takımlarını korumak zorundalar. Burak Yılmaz eminim ki çok iyi bir şekilde kendi ülkesini savunacak, ben de aynı şekilde. Yarın eminim aramızda hiçbir şekilde arkadaşlık olmayacak. Maksimum konsantre içinde olup Burak ve ekibine karşı oynayacağız.

Fernando Santos: Türkiye maçı için ekibimiz konsantre ve hazır. Sürekli çalıştık. İsteğimiz Dünya Kupası'na gitmek. Tamamen Türkiye maçına odaklandık. Türkiye maçı bizim için final gibi olacak. Son maçta her şeyi yapmamıza rağmen kazanamadık. Yarın için tamamen pozitif düşünüyoruz. Yarın bütün futbolcularımın 11 milyon için oynayacaklarını biliyorum. Verebileceğimizin en iyisini vereceğiz. Türkiye'nin zayıf ya da güçlü yönlerini futbolcular belirleyecek. Türk futbolu da harika bir yere sahip, çok kaliteli ve yaratıcılar. Agresif bir yapıya sahipler, kalpleriyle oynuyorlar. Onlar da kendi ülkeleri için oynayacaklar. Onlar gibi güçlü olmalıyız. Türkiye'nin sonucu belirleyebilecek çok iyi oyuncuları var. Eminim ki onlar da ellerinden geleni yapacaklar. Kadroda ufak tefek şüphelerim var. 11'de değişiklik yapabilirim. Sırbistan maçını daha iyi oynayabilseydik şu an burada olmayacaktık. Ancak geriye dönüp aynı şeyleri konuşmanın faydası yok. Türkiye maçında maksimum kalitemizi gösterip kazanmak istiyoruz. 11 milyon için final oynayacağız. Onlara mutluluk yaşatmayı umuyoruz.