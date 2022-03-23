Portekiz - Türkiye maçı öncesi Fernando Santos ve Jose Fonte konuştu! "Burak Yılmaz..."

A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda oynayacağı Portekiz maçı öncesi, tecrübeli savunmacı Rui Fonte ve teknik direktör Fernando Santos açıklamalarda bulundu. Rui Fonte yaptığı konuşmada Burak Yılmaz hakkında da konuştu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı'mız Katar 2022 Dünya Kupası bileti için Portekiz ile zorlu bir maça çıkacak. Zorlu maç öncesinde Portekiz'in tecrübeli stoperi Jose Fonte ve Teknik Direktörü Fernando Santos önemli açıklamalarda bulundular.

"BURAK YILMAZ VE ZEKİ ÇELİK..."



Tecrübeli stoper Jose Fonte, "Türkiye ve Portekiz için final. İki takım için de zor bir maç olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya odaklanacağız. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile konuşuyoruz ama çok fazla detay vermiyoruz. Maçın öneminin farkındayız. Büyük oyuncular. Çok büyük bir maç olacak, onlar da kendi takımlarını korumak zorundalar. Burak Yılmaz eminim ki çok iyi bir şekilde kendi ülkesini savunacak, ben de aynı şekilde. Yarın eminim aramızda hiçbir şekilde arkadaşlık olmayacak. Maksimum konsantre içinde olup Burak ve ekibine karşı oynayacağız." dedi.

"BİZİM İÇİN FİNAL MAÇI GİBİ OLACAK"

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos yaptığı açıklamalarda "Türkiye maçı için ekibimiz konsantre ve hazır. Sürekli çalıştık. İsteğimiz Dünya Kupası'na gitmek. Tamamen Türkiye maçına odaklandık. Türkiye maçı bizim için final gibi olacak. Son maçta her şeyi yapmamıza rağmen kazanamadık. Yarın için tamamen pozitif düşünüyoruz. Yarın bütün futbolcularımın 11 milyon için oynayacaklarını biliyorum. Verebileceğimizin en iyisini vereceğiz. Türkiye'nin zayıf ya da güçlü yönlerini futbolcular belirleyecek. Türk futbolu da harika bir yere sahip, çok kaliteli ve yaratıcılar. Agresif bir yapıya sahipler, kalpleriyle oynuyorlar. Onlar da kendi ülkeleri için oynayacaklar. Onlar gibi güçlü olmalıyız. Türkiye'nin sonucu belirleyebilecek çok iyi oyuncuları var. Eminim ki onlar da ellerinden geleni yapacaklar. Kadroda ufak tefek şüphelerim var. 11'de değişiklik yapabilirim. Sırbistan maçını daha iyi oynayabilseydik şu an burada olmayacaktık. Ancak geriye dönüp aynı şeyleri konuşmanın faydası yok. Türkiye maçında maksimum kalitemizi gösterip kazanmak istiyoruz. 11 milyon için final oynayacağız. Onlara mutluluk yaşatmayı umuyoruz." dedi.