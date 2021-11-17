Kupa bizi çağırıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Karadağ galibiyetinin ardından mutlu ve umutlu açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesinde "Son günlerde takımla yaptığımız çalışmalar sonucunda iyi bir maç çıkaracağımıza ikna olmuş durumdayım" diyen Alman çalıştırıcı, 90 dakikanın sonunda "Ben bu takıma güvendiğimi, inandığımı her konuşmamda dile getirdim. Bazı şeyler kolay olmuyor elbette ama inandığımızı saha içinde gösterdik. Tüm oyuncularımı mücadeleleri için yürekten kutluyorum" diye konuştu.



KATAR HEDEFİNE SONUNA KADAR İNANIYORUZ

Stefan Kuntz şöyle devam etti: "Saha içinde görev yapanlar kadar saha kenarındaki oyuncularımız da bir bütün olduk ve play-off'a kaldık. İşimiz daha bitmedi. Ama istekli ve arzulu futbolumuzu önümüzdeki maçlarda da göstereceğiz. Buradan herkese bunun sözünü verebilirim. 2022 Dünya Kupası'na katılacağımıza tüm kalbimizle inanıyorum. Bize güvenenleri mahcup etmedik, play-off'larda da etmeyeceğiz. Bu takım, Dünya Kupası'nda olmayı sonuna kadar hak ediyor."