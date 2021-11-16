Haberler A Milli Futbol Takımı Zaferlere koşalım! İşte Karadağ Türkiye maçı muhtemel 11'leri

Zaferlere koşalım! İşte Karadağ Türkiye maçı muhtemel 11'leri

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız son maçına çıkıyor. Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak olan millilerimizin gözü bir yandan da Hollanda - Norveç maçında olacak. Bizim kazanmamız, Norveç'in de Hollanda'yı mağlup etmesi durumunda direkt olarak Dünya Kupası'nda gideceğiz. Kazanamamamız durumunda ise 2.'lik için Norveç'in puan kaybını bekleyeceğiz. Teknik direktörümüz Stefan Kuntz, Karadağ karşısında sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte Karadağ Türkiye maçının muhtemel 11'leri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
Zaferlere koşalım! İşte Karadağ Türkiye maçı muhtemel 11'leri

Türk Milli Takımı bir kez daha "Biz bitti demeden bitmez" dedi... Ümitlerin söndüğü anda önce Letonya'yı 90+7'de Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle mağlup ettik, ardından fark gereken karşılaşmada Cebelitarık'ı 6-0'lık skor ile geçtik. Tüm bunlar olurken Norveç tek kale oynadığı karşılaşmada Letonya ile berabere kaldı. Hollanda da 2 farklı öne geçtiği mücadelede Karadağ'a takıldı.

Zaferlere koşalım! İşte Karadağ Türkiye maçı muhtemel 11'leri

Hollanda-Norveç maçında böylece neredeyse her sonuç bize yarayacak duruma geldi. Hem de bu maç seyircisiz oynanacak. Ama öncelikle bizim Karadağ'ı devirmemiz gerekiyor. Takıma pozitif bir hava getiren, küçük dokunuşlarla uçağın burnunu yeniden havaya kaldıran hocamız Stefan Kuntz ile ay-yıldızlı aslanlarımıza sonuna kadar güveniyoruz. Milli Takımımızdan 22.45'te Podgorica Stadı'nda yeni bir tarih yazmalarını istiyoruz.

Zaferlere koşalım! İşte Karadağ Türkiye maçı muhtemel 11'leri

MUHTEMEL 11'LER

KARADAĞ: Sarkic, Radunovic, Vujacic, Tomasevic, Savic, Vukcevic, Jankovic, Jovovic, H'Novic, Osmajic, Djurdjevic.

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Orkun, Hakan, Barış, Halil, Kerem, Burak.

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