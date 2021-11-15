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Karadağ - Türkiye maçı öncesi Çağlar Soyüncü konuştu! "Dünya Kupası'na katılmayı hak ediyoruz"

A Milli Futbol Takımı'mızın Dünya Kupası Eleme maçında oynayacağı Karadağ müsabakası öncesi yıldız futbolcumuz Çağlar Soyüncü konuştu. Çağlar, yaptığı konuşmada, "Futbolcular olarak da ülke olarak da Dünya Kupası'na katılmayı hak ediyoruz." dedi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 21:19
Karadağ - Türkiye maçı öncesi Çağlar Soyüncü konuştu! "Dünya Kupası'na katılmayı hak ediyoruz"

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Çağlar Soyüncü, Karadağ Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Çok önemli bir maça çıkacağız. Futbolcular olarak bu maçın anlamının farkındayız. İyi mücadele edip 3 puanı almamız lazım."

"Futbolcular olarak da ülke olarak da Dünya Kupası'na katılmayı hak ediyoruz. Uzun yıllardır da gidemiyoruz ama bu sefer çok inandık. Elemelerde hata yapmış olabiliriz ama yarın sürprize izin vermeyerek 3 puanı almak istiyoruz."

"Karadağ'a karşı en büyük avantajımız, iyi bir takım olmamız. Bunu sahaya da yansıttığımızı düşünüyorum."

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