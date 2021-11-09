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A Milli Takım'da Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı! Yerine Barış Alper Yılmaz...

A Milli Takım'da Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. Barış Alper Yılmaz, kadroya davet edildi. TFF konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "A Millî Takım aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir. Bu gelişme üzerine, U21 (Ümit) Millî Takımımızdan Barış Alper Yılmaz A Milli Takım aday kadrosuna dâhil edildi." ifadelerine yer verildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 14:14 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 14:26
A Milli Takım'da Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı! Yerine Barış Alper Yılmaz...

A Milli Takım'da sakatlanan Cengiz Ünder yerine Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"A Millî Takım aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir.

Konuyla ilgili A Millî Takım'ın ve Olimpik Marsilya'nın sağlık ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Bu gelişme üzerin, U21 (Ümit) Millî Takımımızdan Barış Alper Yılmaz A Milli Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

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