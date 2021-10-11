Letonya Türkiye maçı öncesi Stefan Kuntz konuştu!

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 8. maçında Letonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

İşte Kuntz'un açıklamaları:

"Norveç'e göre farklı bir takım, uzun toplarla, katı savunma yapan bir takım. Takımdan neyi görmek isterim, dengeli olmayı sahada görmek isterim.

Bizim ideal 11'imiz sahaya çıkan 11 mi olacak? Bunu sahada çıkacak performansa göre göreceğiz.

Orta sahada yaratıcı oyuncu olmasını istediğimiz için Orkun'a ilk 11'de süre verdik."