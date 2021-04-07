A Milli Takım dünya sıralamasında 3 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, nisan ayı dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 29. sıraya çıktı. Sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı Fransa ve Brezilya takip etti.

Nisan ayı FIFA dünya sıralaması açıklandı. 2022 Dünya Kupası elemelerine 2 galibiyet, 1 beraberlik ile başlayan A Milli Takım, 3 basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti. Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemesindeki rakiplerinden Hollanda 16., Norveç 42., Karadağ 64., Letonya 138., Cebelitarık 195. sırada yer aldı.

Öte yandan EURO 2020'de grubumuzda olan takımlardan İtalya 7., İsviçre 13., Galler de 17. sırada yer aldı.