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dünya sıralamasında 3 basamak yükseldi

, nisan ayı dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 29. sıraya çıktı. Sıralamada liderlik koltuğunda oturan 'yı ve takip etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 16:30
A Milli Takım dünya sıralamasında 3 basamak yükseldi

, nisan ayı dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 29. sıraya çıktı. Sıralamada liderlik koltuğunda oturan 'yı ve takip etti.

açıklandı. 2022 Dünya Kupası elemelerine 2 galibiyet, 1 beraberlik ile başlayan , 3 basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti. Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemesindeki rakiplerinden 16., Norveç 42., 64., 138., Cebelitarık 195. sırada yer aldı.

Öte yandan 'de grubumuzda olan takımlardan 7., 13., de 17. sırada yer aldı.

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