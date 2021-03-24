Haberler A Milli Futbol Takımı İlk kez A Milli olan Taylan Antalyalı: Çok heyecanlandım

İlk kez A Milli olan : Çok heyecanlandım

Kariyerinde ilk kez forması giyen , çok heyecanlandığını söyledi. Galatasaraylı futbolcu maç sonu yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. İlk girdiğimde çok heyecanlıydım" ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 23:11
İlk kez A Milli olan Taylan Antalyalı: Çok heyecanlandım
Kariyerinde ilk kez forması giyen , çok heyecanlandığını söyledi.

'da gösterdiği iyi performansla ilk kez milli takım aday kadrosuna seçilen Taylan, ay-yıldızlı ekibin 2022 FIFA Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında 'yı 4-2 yendiği maçın 64. dakikasında oyuna girdi.

Milli futbolcu, 'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş 'ye açıklamalarda bulundu.

'da oynama hayali olduğundan bahseden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. Bugün ilk defa A Milli Takım formasını giydim. İlk girdiğimde çok heyecanlıydım." diye konuştu.

Taylan, Hollanda maçının öneminin altını çizerek, "Bugün Dünya Kupası yolunda önemli bir maç oynadık. İlk maçta evimizde kazanmak istiyorduk. İyi bir mücadele ve oyunla 3 puan aldık. Umarım bu açılışı sonuna kadar en iyi şekilde devam ettiririz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada iyi bir performans sergileyen milli kaleci 'a değinen Taylan, "Bugün son anlarda biri penaltı olmak üzere yine çok önemli kurtarışlar yaptı. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Sonradan katılmama rağmen içeride çok sıcak bir ortam var. Umarım bu güzel havayı turnuvanın sonuna kadar sürdürürüz." değerlendirmesini yaptı.



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