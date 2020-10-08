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Müthiş gol

karşısında kaptan olarak sahaya çıkan , attığı golle 90 dakikaya damga vurdu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 01:15 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Müthiş gol
Ay-yıldızlı ekibimizin son dönemde vazgeçilmezleri arasına giren , dün gece hayran bıraktı. Oynadığı futbolla öne çıkan isimlerden biri olan 25 yaşındaki futbolcu, kaptan olarak çıktığı karşılaşmada müthiş bir de gole imza attı. 49. dakikada ceza yayı çizgisi üzerinde rakiplerinden şık çalımlarla sıyrılan yıldız oyuncu, müthiş vurdu ve kaleci Leno'yu çaresiz bıraktı. Ozan Tufan, 'nin ile bulduğu beraberlik golünde de pozisyonu başlatan isim olurken, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Genç oyuncu, karşılaşma sırasında ve bitiminde futbolseverlerden övgü dolu sözler aldı.
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