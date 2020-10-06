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A maçına hazır

A , ile Köln’de oynayacağı maç öncesindeki son antremanını Köln 'nda yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 22:52
A Milli Takım Almanya maçına hazır

A , ile yarın Köln'de oynayacağı özel karşılaşma öncesindeki son antremanını maçın oynanacağı Köln 'nda yaptı.

Uluslar Ligi'nde ve ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçlar öncesinde Almanya Milli Takımı ile yarın oynayacağı son hazırlık maçı için Rhein Energie Stadyumu'nda çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanı, () Başkanı , TFF Birinci Başkan Vekili ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi da takip etti.

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