Startta takıldık

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'ı konuk eden A Milli Takım, sahadan mağlubiyetle ayrıldı: 0-1. Genç isimlerden kurulu bir kadro ile mücadele eden kırmızı-beyazlı ekibimiz, Macaristan karşısında organize olmakta zorlandı. Defansif bir futbol sergileyen milliler, sık sık tehlikeli pozisyonlar yaşadı. 12'de Holender'in vuruşunu Uğurcan çıkardı. 19'da Szoboszlai, 31'de ise Holender'in vuruşu direkte patlayınca derin nefes aldık.

Millilerin ilk isabetli şutu 39'da Mert Hakan'dan geldi ancak zayıf kaldı. Burak ve Hakan da yakaladıkları vuruşlardan sonuç alamayınca ilk yarı golsüz bitti. 66'da Orban'ın yakın mesafeden kafasını Uğurcan yine müthiş bir refleksle çıkardı. İkinci yarı Yusuf Yazıcı değişikliğiyle milliler biraz hareketlense de devamı gelmedi. İrfan ve Kenan'ın oyuna girmesi de puan için yeterli olmadı. 80'de sahanın başarılı ismi Szoboszlai kazanılan frikik atışında topu ağlarımıza gönderdi ve karşılaşma bu skorla bitti: 0-1.

MERT HAKAN İLK 11'DE

İlk kez A Milli Takım'a davet edilen F.Bahçe'nin yeni transferi Mert Hakan, ilk 11'de şans buldu. 58'de ise yerini İrfan Can'a bıraktı. Ayrıca G.Saray'a transfer olan Emre Kılınç da maça ilk 11'de başladı.

63. MAÇINDA KAYBETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin başında 63. maçına çıktı. Güneş, 63. randevuda sahadan 16. yenilgisiyle ayrıldı. 32 galibiyet alan Güneş, 15 maçta da berabere kaldı.

"KÖTÜ OYUN KÖTÜ SKOR"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadelenin ardından şunları söyledi:

Maça başlarkenki düşüncelerimizin çoğu olmadı. Rakip daha yumuşak bir takım ama bugün agresif oynadılar, buna cevap veremedik. Topu da sahayı da iyi kullandılar. Hem ofansif hem de defansif anlamda iyi değildik. Rakip bizi kontrol altına almaya çalışıyordu. Bugün rakip, bizim olumsuz futbolumuzdan dolayı üstünlüğünü sahaya iyi yansıttı. Kötü bir oyun, kötü bir skor. Üç gün arayla bu maçları oynatmak futbolcular için kolay değil. Bazılarını kenarda tutacağız, bazılarını oynatacağız. En azından bireysel performans eksik olsa bile takım olarak telafi eder diye düşündük. Bireysel eleştiriyi doğru bulmuyorum. Verim olarak düşüktük. Sahanın en iyisi Uğurcan'dı.