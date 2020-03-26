UEFA’da bu pazar efsane Türkler var

Koronavirüs sebebi ile tüm dünyada spor organizasyonları durunca UEFA da arşive yöneldi. UEFA, resmi kanalından unutulmaz maçları yayınlıyor. Bu pazar Türkiye'nin EURO 2008'deki tarihe geçen Çek Cumhuriyeti karşılaşmayı yayınlanacak. UEFA, özellikle Türk izleyicileri UEFA TV'ye davet etti.