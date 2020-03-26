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26 Mart 2020, Perşembe
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’da bu pazar efsane Türkler var

UEFA’da bu pazar efsane Türkler var

Koronavirüs sebebi ile tüm dünyada spor organizasyonları durunca da arşive yöneldi.

Koronavirüs sebebi ile tüm dünyada spor organizasyonları durunca da arşive yöneldi. UEFA, resmi kanalından unutulmaz maçları yayınlıyor. Bu pazar 'nin EURO 2008'deki tarihe geçen Çek Cumhuriyeti karşılaşmayı yayınlanacak. UEFA, özellikle Türk izleyicileri UEFA TV'ye davet etti.

  1. 26.3.2020
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